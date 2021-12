Feu du 7 août : l'accès à la parcelle 619 interdit

Suite au feu déclaré le 7 août dernier en forêt de Fontainebleau, ayant brûlé près de 5 hectares, le risque de chutes de branches ou d'arbre fragilisés par les flammes est majeur. L'ONF (Office national des forêts) demande aux promeneurs de ne pas se rendre sur cette zone de végétation basse et principalement arbustive, proche du parking du Bois Rond, l'interdiction étant prononcée jusqu'au 15 septembre prochain.

Les lieux sont actuellement sécurisés : les arbres affaiblis, principalement résineux, vont dépérir rapidement, même s'ils tiennent encore debout. Le feu ayant couvé dans le sol, les racines ont été calcinées, rendant de plus en plus précaire la fixation dans le sol et le transport de la sève. C'est pourquoi une cinquante d'arbres sont coupés ces jours-ci.

Les travaux de mise en sécurité ont cours le long des sentiers balisés qui jalonnent la parcelle 619. Pour permettre aux promeneurs de circuler en toute sécurité, l'ONF indique ne vouloir rouvrir le secteur qu'à l'issue des travaux.

Au printemps prochain va s'ouvrir une nouvelle phase, durant laquelle l'ONF observera la reprise végétative. « Cette lande représente un intérêt écologique important », explique l'office, indiquant que les bruyères et callunes de cet espace, reconnu habitat d'intérêt européen par le réseau Natura 2000, abritent une biodiversité singulière.