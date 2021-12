FETNAT 2017 à Blandy

À l'occasion de la fête nationale, le château de Blandy, en partenariat avec le Département, invite à une effervescence de performances artistiques. Venez assister à la quatrième édition du festival FETNAT, qui propose une incroyable programmation artistique pour l'occasion.

Musique, danse, arts visuels, entre-sorts, cirque, jonglage, créations et explorations numériques entreront en résonance avec le château fort. Le public pourra s'immerger dans la création en perpétuel mouvement et dialoguer avec les œuvres et les artistes dans ce lieu ancré dans l'Histoire.

Tout un chacun pourra piocher dans les nombreuses propositions colorées, hétéroclites et créatives en composant son « cocktail » FETNAT avec famille et amis.