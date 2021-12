Fêtez Pâques au parc des Félins

Lynx, chats sylvestres, chats de Gordoni et bien d'autres pourront eux aussi faire leur chasse aux œufs, même le lundi de Pâques.

Situé dans le domaine forestier de la Fortelle à Nesles, le Parc des Félins accueille des espèces rares nées en captivité et regroupées selon leur continent d'origine. Il offre la possibilité d'observer 26 espèces de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre planète.

À travers cinq circuits de promenade, un circuit en train et un film en 4D, les visiteurs effectuent un véritable périple autour du monde. De l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique et l'Afrique, il est possible d'admirer les célèbres tigres blancs, la grâce des panthères des neiges, des ocelots ou des lynx de Sibérie, mais aussi les nombreux lémuriens qui évoluent sur une île d'un hectare.

Les animations, organisées avec l'association SOS Félins & Co et La Ferme au Chocolat, seront indiquées dès l'entrée et s'effectueront entre 14h et 16h autour d'un goûter de Pâques.