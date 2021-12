Fêtez noël en musique avec « Un rien nous fait chanter »

Ce quatuor vocal fait voyager en chansons dans un univers poétique et humoristique : de Charles Trenet à Gainsbourg, de Baudelaire à Brassens, de Francis Blanche à Maxime le Forestier… Les reprises se suivent, quelques fois s’enchaînent selon un même thème, mais la plupart semblent passer du coq à l’âne sans vraiment d’histoire. Un rien les fait chanter, un fil conducteur qui suit simplement l’envie de reprendre une chanson.

À travers un répertoire populaire et une mise en scène légère, les quatre comédiens-musiciens offrent un spectacle réjouissant, plein d’humour et de poésie. Une palette de couleurs musicales irradie ce spectacle, entre émotion et plaisir de la chanson polyphonique.

Mise en scène Nicolas Lormeau, sociétaire de la Comédie Française et Clarisse Burnand ; Avec Arielle Bailleux (mezzo), Marion Taran (soprane), Clément Gustave (baryton), Lionel Losada (ténor, pianiste).