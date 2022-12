Fêtez Noël au château de Fontainebleau

Plusieurs spectacles sont prévus tout au long de ce mois de décembre. Voici le programme.

“Sur le dos de la mer” : spectacle conçu par la compagnie La Cour des contes et tiré de l’Odyssée d’Homère. Il sera programmé du 18 au 31 décembre (sauf les 20, 25 et 276 décembre) avec deux séances à 14 heures et 16 heures (11 heures et 14 heures les 24 et 31 décembre). En écho à la célèbre galerie d’Ulysse du château de Fontainebleau, disparue en 1738, vous voyagerez au cœur de la mythologie grecque et de la figure du héros de l’Odyssée, l’aventureux Ulysse. Entre musique, jeux d’acteurs et lumières, c’est un conte dans toute sa simplicité, mais aussi dans sa modernité qui vous sera proposé. Mise en scène de Rachid Bouali.

Tarifs : 20 euros (avec l’entrée au château) et 9 euros. Spectacle à partir de six ans.

“Princesses venues du froid”: découvrez l’histoire de Marie Leszcynska et d’Hélène de Mecklembourg-Schwerin, deux princesses venues du Nord qui, en épousant à Fontainebleau respectivement le roi Louis XV et son fils Louis-Philippe (duc d’Orléans), ont apporté à la Cour de France la tradition des arbres de Noël. Spectacle du 17 au 31 décembre (sauf les 20, 25 et 27 décembre).

Tarifs : 18 euros (avec l’entrée au château) et 5 euros.Spectacle à partir de six ans

“Les Demoiselles de Corbeil” : ce concert des Amis de l’Orgue de Fontainebleau sera joué sous la direction de Sylvie Demay le 18 décembre (à partir de 15 heures) à la chapelle de la Trinité (accès par la cour d’Honneur).

Tarifs : 10 euros et 7 euros (réservation uniquement sur place).

Location de costumes : la compagnie Les Arlequins vous propose de vivre une expérience unique en découvrant le château vêtu d’un costume d’époque. Vivez pleinement votre voyage au cœur de l’histoire et déambulez habillés comme les anciens souverains du château. Animation du 18 au 31 décembre (sauf les 20, 25 et 27 décembre) de 10 heures à 17 heures (dernière location à 16 h 15).

Tarifs : 12 euros et 8 euros (moins de 12 ans). Réservation uniquement sur place le jour de la visite.