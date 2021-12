Fête nationale : des restrictions sur la pyrotechnie

La préfecture précise : " l'utilisation inconsidérée des artifices de divertissement est de nature à troubler la tranquillité publique et le repos des habitants. Elle est également de nature à porter gravement atteinte aux personnes et aux biens, notamment lorsque ces artifices sont utilisés sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement. "

C'est pourquoi le préfet thierry Coudert a décidé d'interdire la cession, à titre onéreux ou non, des artifices de divertissement des catégories F2 à F4, ainsi que celle des artifices pyrotechniques des catégories T2 et P2 du samedi 11 juillet 2020 à partir de 08h jusqu'au jeudi 15 juillet 2020 à 08h. La préfecture ajoute : " durant cette période, le port et le transport par des particuliers des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques sont interdits. De même, Le transport par des particuliers des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de produits pétroliers dans des récipients est interdit du samedi 11 juillet 2020 à partir de 08h jusqu'au mercredi 15 juillet 2020 à 08h.