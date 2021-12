Fête de la Saint-Fiacre à Avon

Vers la fin du XIXe siècle, et pour renouer avec une tradition répandue en Ile-de-France et particulièrement dans la Brie, les Jardiniers d'Avon réunis en confrérie, célèbrent à nouveau avec faste et bonhomie la fête de leur saint patron.

Saint Fiacre était un moine irlandais venu vivre en ermite dans la région de Meaux. Sa bonté attirant de nombreux pauvres, il demanda à l'évêque Faron quelques arpents de terre supplémentaire. Celui ci lui accorda la surface que sa bêche pourrait entourer d'un fossé en une journée.

Nouveauté cette année :

Un atelier participatif gratuit de création de couronnes florales et chapeaux fleuris. Trois possibilités de concourir vous seront offertes : venez vous présenter au jury avec votre chapeau déjà fleuri, venez customiser votre propre chapeau ou bien créer votre couronne florale. A l'issu de ce concours, un jury élira et récompensera la plus belle couronne et le plus beau chapeau fleuris.

Programme détaillé :

• Départ du cortège de la Maison dans la Vallée

• 8h30 : Remplacement du traditionnel bouquet et de la bouteille à la Statue Saint-Fiacre (rue de la République) ;

• 8h45 : défilé musical des jardiniers en costumes accompagné par le groupe « Pic Note Folk » (départ rue de la République – arrivée à l'Eglise Saint Pierre d'Avon) ;

• 10h30 : messe de la Saint-Fiacre à l'Eglise Saint Pierre d'Avon ;

• 11h30 : remise des pelles à baqueter (place de la mairie) ;

• 12h00 : cocktail des jardiniers (place de la mairie) ;

• De 13h30 à 16h00 : atelier création de couronnes végétales

• 16h00 : élection du plus beau couvre-chef.

Renseignements et réservation au 01 60 74 91 42.