Fête de la niflette, lundi 11 novembre

La Ville de Provins, en partenariat avec la communauté de communes du Provinois, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne et l'Union des commerçants provinois, organise le lundi 11 novembre la 2e édition de cette fête gourmande et familiale au centre-ville de la cité médiévale, de 9 h 30 à 18 h.

@ DR