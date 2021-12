Fête de la nature, la Seine-et-Marne exemplaire

Cette initiative est née en 2007 de la volonté du Comité français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et du magazine Terre Sauvage. Pour être accepté en tant que membre et pouvoir bénéficier du réseau de communication et des supports publicitaires, les participants doivent suivre un cahier des charges très rigoureux qui exclut notamment les opérations commerciales. Cette année, le sujet de la manifestation était « Les supers-pouvoirs de la nature », une thématique qui mettait en avant les capacités de la faune et de la flore à s'adapter à leurs environnements et à l'homme de s'en inspirer.

Une manifestation appréciée des enfants

Champagne-sur-Seine, ancienne cité ouvrière, participe depuis quatre ans à la fête. Un véritable plébiscite pour Karen Schneider, adjointe au cadre de vie, et Isabelle Lichtenberg la coordinatrice du centre intergénérationnel. « Nous avons volontairement commencé le 15 mai, précise Karen, afin de pouvoir au mieux agir sur les scolaires. Non seulement les écoles ont participé à la préparation d'une exposition sur le biomimétisme, mais les enfants sont venus voir leur travail mais également participer aux autres ateliers ». Un engouement qui ne se dément pas, puisque les enfants sont revenus hors classe pour participer aux différentes activités.

Il faut dire que le programme était riche, atelier gastronomique de « comestible nature » loin de nos aliments habituels, accompagnés de balades champêtres, circuit « va-nu-pieds » pour les enfants, créations de pigments naturels pour la peinture, la liste est très longue. La technologie était également de la fête, puisque des panneaux, comportant le nom des plantes accompagné de QR codes, ont été installés afin de sensibiliser le public. Ce dernier a su répondre présent tout au long de la manifestation.

Beaucoup ont été étonnés des pouvoirs de la nature. Le médicinal et l'alimentaire était connu bien sûr, mais apprendre que l'aérodynamisme d'un oiseau avait inspiré la forme du TGV japonais ou les ailes de chauves-souris, les premiers avions, fut une révélation. Un beau succès pour cette fête qui reste un grand événement nature au niveau départemental.