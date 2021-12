Fête de la Musique : un concert itinérant à Melun

En lieu et place de la participation du public, la Ville met en place « une déambulation dans les rues de Melun afin que la fête de la musique s'invite dans tous les quartiers tout en protégeant les spectateurs et en respectant les gestes barrières ». Le groupe Foxapet, machine disco-funk à la mécanique bien huilée, prendra place sur une scène itinérante. Ces musiciens de talent proposeront une rythmique solide et entraînante, autour des incontournables de Kool and the Gang, Chic, George Benson, Jamiroquai…



Dés 18h, au départ de la place Saint-Jean, ce convoi exceptionnel sillonnera l'ensemble des quartiers de Melun : du nord au sud, en passant par le centre-ville et l'ile, tous les Melunaises et les Melunais sont invités à acclamer le groupe depuis leurs fenêtres, leurs balcons et devant leur maison. Des points d'arrêts sont prévus sur le parcours afin de partager un moment convivial avec le groupe.



Programme complet et détaillé ci-joint et sur www.ville-melun.fr