Fête de la Moisson le 28 août à Provins

Plus ancienne et seule fête de la moisson à ne pas se dérouler dans les champs, mais sur les places et dans les rues comme autrefois, la Fête de la Moisson de Provins célèbrera son 50e anniversaire le 28 août prochain. Au programme des festivités : grande parade de chars décorés de blé, danses folkloriques, funambule, battage à l’ancienne, véhicules,

tracteurs et matériels anciens. Jazz et musiques du monde assureront l’animation musicale. En parcourant les rues et les places de la cité médiévale, les visiteurs plongeront dans l’ambiance de nos campagnes, tandis que les enfants pourront s’émerveiller autour des animaux de la basse-cour et testeront leur habileté avec des jeux en bois géants.

Tarifs : 9 euros et 15, 50 euros (entrée + visite des monuments Tour César, Grange aux dîmes et Souterrains). Gratuit pour les - 12 ans. Renseignements : 01 64 00 59 00 et www.provins-fete-moisson.org.