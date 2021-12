Le rendez-vous est donc fixé au dimanche 28 août prochain, pour la 45e Fête de la Moisson de Provins.

Cette année, le programme est festif malgré un début de moisson catastrophique dû aux mauvaises conditions climatiques du printemps. Le transport du blé est à l'honneur avec le thème 2016 "à pied, à cheval, à vapeur!".

• défilé et exposition de véhicules et tracteurs anciens;

• battage à l'ancienne, moulin à farine et cuisson du pain;

• musique de rues, fanfares, chanson française, rythmes du monde, orgues de barbarie, jazz;

• découvertes artisanales et produits régionaux;

• jeux et activités pour enfants, maquillage, jonglage, poneys;

• animaux de la ferme et chevaux de trait.

L'après-midi, la grande parade de chars décorés de blé, animée par 500 participants, sillonnera les rues de la Ville Haute.

Un peu d'histoire

La moisson terminée, la charrette rapportant les dernières gerbes de blé de la plaine était décorée et joyeusement entourée. Les moissonneurs confectionnaient une couronne ou croix de blé agrémentée d'un bouquet de fleurs. Cette décoration s'appelle en Brie le « chien de moisson ». Il était offert à la maîtresse de maison et fixé sur le portail. Fermiers et ouvriers agricoles se réunissaient autour d'un grand repas, puis on se rendait à l'auberge pour y danser.