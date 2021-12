Ce rendez-vous convivial et familial qui aura lieu dimanche prochain de 10h30 à 17h dans le parc du château de Jossigny honnore ces deux fruits, mais aussi certains produits du terroir francilien.

Il s'agit de la première édition de cet événement au domaine de Jossigny, qui possède ses propres châtaigniers et cognassiers. C'est donc l'occasion de faire la promotion de ces fruits d'automne. Dans l'idée de valoriser les ressources locales, la Fête de la châtaigne et du Coing invite aussi les producteurs et commerçants seine-et-marnais et franciliens à faire découvrir leurs produits.

La commune de Jossigny n'ayant pas de marché hebdomadaire, c'est une occasion pour les Jossignaciens, ainsi que les habitants des alentours, de venir à la rencontre de ces producteurs locaux.