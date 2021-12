Festoyez au Banquet des troubadours

Il suffit de pousser les portes, de descendre quelques marches… Et déjà, le temps s'efface pour redonner vie à l'une des plus grandes salles basses de Provins. Comme au temps jadis où les commerçants, venus du monde entier, s'enfonçaient dans ces tavernes pour négocier leurs marchandises avant de festoyer, les convives sont invités à prendre place autour des grandes tablées, le séant sur les bancs, car sans banc, point de banquet, et la tête dans les étoiles !

À l'image de son authentique décor, le Banquet des Troubadours est une véritable reconstitution historique. Entre les colonnes sculptées, les pavillons de couleurs, les tonneaux et coffres en bois, les conteurs, troubadours et ménestrels se succèdent pour agrémenter le banquet de leurs anecdotes (historiques), acrobaties, musiques, poèmes et jongleries.

Trois heures d'ambiance médiévale

Sur les anciennes terres des comtes de Champagne, la cité de Provins devient au Xe siècle le carrefour du commerce européen et accueille à partir du XIIe siècle les célèbres Foires de Champagne. Au XIIIe siècle, la ville érige, pour protéger ses habitants et ses richesses, une enceinte de 5 kilomètres de remparts. Aujourd'hui, Provins reste l'un des témoins les plus authentiques de l'Histoire médiévale de notre pays. La ville est en effet inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco et ne compte pas moins de 58 monuments inscrits ou classés aux Monuments historiques. Parmi lesquels la salle voûtée du Banquet des Troubadours. Celle-ci peut accueillir tout type d'événement de 20 à 100 personnes.

Durant près de trois heures, les amuseurs et les mets se succèdent dans la pure tradition médiévale. Après une ablution à l'eau de rose, les papilles se laissent envoûter par l'art culinaire devenu histoire gourmande…

Au menu de la ripaille



• Porée ou "Potage" de légumes

• Pastez de viande (feuilletés)

• Rôts de viande miélés accompagnés de ses légumes oubliés

• Tranchoir de Brie

• Poire pochée, visitantine (financier) et pain d'épices

• Hypocras, vin rouge et jus de pomme à foison

Tous les samedis midis et soirs sur réservation. Compter 40 euros pour les adultes, 20 euros pour les enfants de moins de 12 ans. 14 rue Saint-Thibault, Provins. Tél 06 70 50 08 58.