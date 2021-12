Festival Visites insolites 2016 à Blandy

Tout en vous soufflant à l'oreille des contes et des histoires inspirés de près comme de loin par le site, les artistes vous invitent à déambuler avec eux dans les différentes salles du château.

Aux tours des dames : contes à deux voies

Sabine et Geneviève invitent les Dames au château de Blandy. Venues de loin pour ce rendez-vous, elles inspirent nos deux conteuses le temps de quelques histoires : sages et folles, douces et cruelles, fortes et belles. Toutes deux content en duo depuis plusieurs années et mêlent avec bonheur leur énergie (ré)créative.

Après plusieurs participations aux visites insolites, elles reviennent avec de nouvelles histoires inspirées de près ou de loin par l'édifice, et vous conduisent entre chien et loup dans les salles du château, parfois habituellement fermées au public. Et comme d'habitude, les organisateurs des Dimanches de Blandy ont glissé dans l'une de leurs poches la clé de la prison.