Festival Série Series de Fontainebleau

Le festival Série Series aura lieu du 1er au 3 juillet prochain au théâtre de Fontainebleau. Dans une ambiance conviviale et festive, projections, rencontres, ateliers, événements spéciaux et soirées composent un programme de découvertes, d'échanges et de rencontres autour des séries, françaises et européennes !