Festival Série Séries 2016

Pendant trois jours, entrez dans les coulisses de la fabrication des séries européennes et rencontrez les acteurs et les créateurs qui en sont à l’origine. Dans le magnifique cadre de Fontainebleau, Série Séries met en lumière des créations européennes récentes et inédites dans une ambiance chaleureuse et conviviale puisqu’il n’y a ni enjeu de compétition, ni remise de prix.

Cette année encore, la programmation sera gratuite, l’occasion pour le grand public de découvrir des séries originales et de qualité. De nombreuses séries seront projetées : de la comédie tchèque Kosmo qui raconte le premier vol habité sur la lune, aux premières séries Amnesia et Tank développées spécifiquement en format court pour les écrans de smartphones, en passant par le thriller norvégien Valkyrien, il y en aura pour tous les goûts.

Fans de séries et curieux de connaître le travail des voisins européens, n’hésitez pas une seule seconde et allez profiter de ces trois jours dédiés à la convivialité, à la découverte et au partage.