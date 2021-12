Festival Pain d'Epices et Papillotes à Blandy

Au programme, deux contes mis en scènes et joués par des comédiens professionnels pendant environs trois-quarts d'heure pour émerveiller petits et grands.

Les contes du chat perché

Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques. Au fil des aventures et des imbroglios qu'il partage avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous livre avec malice des réflexions philosophiques à l'usage des petits et des grands sur la justice, la différence, la propriété… et la petite ferme où vivent les deux gamines et leurs parents se transforme en théâtre du monde. Humour, fantastique et poésie sont au rendez-vous.

Samedi 17, dimanche 18 et lundi 19 décembre à 15h, Cie La Bigarrure (théâtre, à partir de 6 ans, 45 minutes).

La petite fille qui avait perdu son cœur

Un jour, une petite fille que plus rien ne touche s'éloigne par hasard du chemin de l'école et se perd. Sur sa route, elle va faire la rencontre de personnages singuliers. La petite fille échange, partage et apprend. Le chemin initiatique réveille en elle des émotions endormies et redonne à sa vie toutes ses couleurs. Ce conte musical invite chacun à expérimenter ses émotions, que ce soit la joie ou la peur, la surprise ou le dégoût, et à se familiariser avec le désordre et le foisonnement qu'elles créent.

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre à 15h, Cie HKC (théâtre musical, à partir de 4 ans, 50 minutes).

Réservation obligatoire au 01 60 59 17 80. Le nombre de places est limité. Les places non retirées 5 minutes avant les spectacles sont remises à la disposition des personnes inscrites sur la liste d'attente par ordre d'arrivée.