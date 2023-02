Festival “A Meaux rire de rire“ : le rendez-vous de l’humour

Cette année, le festival “A Meaux rire de rire“ accueille sur les scènes du théâtre Luxembourg et du Colisée, à Meaux, les humoristes Fabrice Eboué et Thomas Ngijol, ainsi que la comédienne Virginie Hocq.

Le 1er février (20 h 30), au théâtre Luxembourg, Fabrice Eboué présentera son nouveau spectacle “Adieu hier“. Réseaux sociaux, militantisme exacerbé et cancel culture : la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde. Fabrice Eboué se sent déjà dépassé. Après le succès de “Plus rien à perdre“ et cette longue période de pandémie, l’humoriste revient sur scène avec son quatrième spectacle.

Toujours le 1er février (20 h 30), mais à la salle Le Colisée, rendez-vous avec Thomas Ngijol. Ce dernier fait partie de ces artistes qu’on ne devrait plus avoir besoin de présenter. On l’a vu à la télévision et au cinéma dans des comédies populaires (Case Départ, Le Crocodile Du Botswanga) et plus récemment dans Fastlife, sa première réalisation. Mais c’est sur la scène que Thomas s’est révélé et c'est là qu’il prend toute son ampleur.

Virgine Hocq en clôture

Avec son spectacle intitulé “2“, c’est le retour sur les planches de l'amuseur le plus doué de sa génération. Il présente à son public un nouvel univers, un barnum de mots, d’humour cru et parfois cruel, mais toujours libérateur.

Enfin, le 3 février (20 h 30), le public du théâtre Luxembourg aura l’occasion d’assister au spectacle de la comédienne Virginie Hocq. Après un premier prix au conservatoire Royal de Bruxelles à 21 ans et trois années remarquées à la Ligue d’improvisation professionnelle belge, Virginie enchaîne très vite spectacles, théâtre, tournages au cinéma et à la télévision. Elle a déjà cinq spectacles à son actif dont(“Dis Oui“, “Qui a dit Faible ?“, “C’est tout moi“, “Pas d’inquiétude“et“Sur le fil“). Avec ce dernier spectacle, elle assoit définitivement son nom comme l’une des valeurs sûres de la scène comique.

Il est encore possible de réserver des places pour assister aux différentes représentations du Festival Meaux de rire.

Théâtre Luxembourg : 4, rue Cornillon, Meaux.

Le Colisée : 73, avenue Henri Dunant, Meaux.

Tarifs : entre 32 et 37, 90 euros. Réservations : www.theatre-meaux.fr. Tél. : 01 83 69 04 44.