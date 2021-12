Festival FETNAT à Blandy-les-Tours

Le festival FETNAT est l'occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine à travers une incroyable programmation artistique, et de célébrer ensemble la Fête nationale de façon culturelle et festive !

Musique, danse, arts visuels, arts de la rue, entresorts, cirque, jonglage, expériences numériques et performances porteront à ébullition le château où la création et la convivialité seront les seuls mots d'ordre ; rencontres, échanges et découvertes en perspective !

Jeudi 14 juillet

Ne manquez pas la retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit et le feu d'artifice tiré depuis le château, organisés par la commune de Blandy.

Des propositions colorées et hétéroclites

Chaque jour, composez votre « cocktail FETNAT » au château en choisissant votre programme à la carte parmi les quinze performances artistiques proposées au son du mix de Dj Cléon.

Attention, pas de réservation possible. Les places seront attribuées par ordre d'arrivée. Certains spectacles étant à jauges réduites, si vous arrivez trop tard, rien de grave, d'autres propositions sont à jauges plus importantes ou programmées en continu.