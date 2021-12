Festival Django Reinhardt à Fontainebleau

Pour cette édition 2017, l'équipe d'organisation a eu le temps de peaufiner un accueil optimal du public, des artistes, des restaurateurs et des exposants. Elle a également construit un village des luthiers digne de ce nom et riche de ses six nationalités qui va offrir de nombreuses prestations, démonstrations, découvertes et concerts sur une seconde scène afin de faire vivre « l'esprit et l'ambiance Django ».

Le festival des cordes magiques

Le programme de cette édition 2017 apporte l'habituelle touche de magie. Le contrebassiste aventurier du rythme, du groove et de la transe, Avishai Cohen, sera avec sa formation fétiche, en trio acoustique. Quant à Stochelo Rosenberg, Hono Winterstein, Adrien Moignard et Rocky Gresset, ils revisiteront les standards du Django Memories project. Le pianiste cubain Roberto Fonseca embarquera les auditeurs-spectateurs pour un voyage jubilatoire dans la grande histoire de la musique cubaine d'hier et d'aujourd'hui. Les Doigts de l'Homme seront également présents, avec leur éblouissante mosaïque musicale.

La réunion exceptionnelle des 14 cordes virtuoses et vertigineuses de Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène et Kyle Eastwood s'ingénieront, de leur côté, à redéfinir l'art du trio. Également au programme de cette 38e édition, Michael League des Snarky Puppy, le guitariste manouche Robin Nolan…

La part belle est aussi donnée aussi aux incontournables et révélations du moment : Asaf Avidan, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, Le brass-band made in US Lucky Chops, Trombone Shorty sur voie royale entre jazz, soul, funk, gospel, hip-hop et rock ravageur. Le roi du « slap bass », membre fondateur des mythiques Sly and the Family Stone et figure incontournable soul-funk Larry Graham & Graham Central Station. Enfin, hypnotique et poignant, le grand maître de l'oud Dhafer Youssef, sans oublier Sanseverino et l'Adrien Moignard Quartet.

Du 6 au 9 juillet au parc du château de Fontainebleau, prairie du Bois d'Hyver. Avenue des cascades, Fontainebleau. Plus d'Informations à l'office de tourisme du Pays de Fontainebleau

Tél. : 01 60 74 99 99, info@fontainebleau-tourisme.com, Réservations sur le site www.festivaldjangoreinhardt.com