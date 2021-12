Festival de la terre le 12 septembre à Voulangis

Elle se déroulera le dimanche 12 septembre, de 10 heures à 19 heures, à Voulangis, commune située à proximité de Disneyland Paris. Ce festival sera l'occasion de découvrir de plus près l'agriculture francilienne à travers son savoir-faire, ses productions et ses métiers. L'entrée sera de six euros (gratuit pour les moins de dix ans).