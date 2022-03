Le petit village de Yèbles, situé à 15 kilomètres au nord-est de Melun, organise son 4e festival de la Francophonie. 40 pays seront à découvrir au cours du week-end des 19 et 20 mars avec en vedette, cette année, la Moldavie. De nombreuses animations (spectacles, danses, chants, salon du livre, ateliers, stands artisanaux et gastronomiques) seront au programme. Organisé à la salle polyvalente de Yèbles, ce festival est gratuit et ouvert à tous.

Renseignements : yebles.fr. Tél. : 01 64 06 05 31.