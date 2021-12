Festiv'Art à Melun

De nombreuses œuvres d'artistes du département (peintres, photographes, dessinateurs) y sont présentées de manière virtuelle, mais aussi à l'espace Saint-Jean, à Melun. Les habitants peuvent voter en ligne et quatre prix seront décernés le 28 mai. Des visioconférences sont également au programme et une fresque va être réalisée sur la façade du site de l'ancien hôpital Constance-Pascal (rond-point Saint-Liesne), actuellement en chantier, par l'artiste naturaliste Mantra. L'invité d'honneur de cette première édition est l'artiste-peintre Charles Goldstein. Le jury est également composé de Laurent Fiévet (artiste contemporain), Caroline Delépine (graveuse ornementale taille douce), Stéphane Franck-Berthelot (artiste international) et de Josué Nicolas (illustrateur et peintre).

Renseignements : ncharpentier@ville-melun.fr. Tél. : 01 64 52 10 95