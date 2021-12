Ferté Jazz Festival

Marcus Miller, Sharon Jones & The Dap-Kings, Didier Lockwood en 2012, Maceo Parker, Avishaï Cohen ou encore Richard Bona en 2013, Lucky Peterson, Wayne Shorter Quartet et Richard Galliano en 2014, Riccardo Del Fra, Manu Katche, Thomas de Pourquery, Magma, Aurore 5tet, Yuri Buenaventura en 2015 : de grands artistes au Ferté Jazz. Cette année, le festival invite Earth, wind & fire experience, Yaël Naim, Malted Milk & Toni Green, Mountain men et tant d’autres.

Créé en 2012 par l'association Jazz en Pays Fertois, avec le soutien de son partenaire principal, la SPEDIDAM, le Ferté Jazz, programmé par un comité de programmation de professionnels du jazz, se veut un lieu de rencontre et de découverte. C'est sur ce credo artistique et sur la profondeur de grands musiciens, emblématiques ou en devenir, que se construit la programmation et que se modèlent les différentes actions culturelles menées par le festival. Plus d’informations sur www.fertejazz.com.

Actions culturelles autour du festival

Le Ferté Jazz est présent toute l’année dans le Pays Fertois auprès des établissements scolaires pour créer des projets fédérateurs, faire découvrir le jazz aux élèves et les sensibiliser à cette pratique musicale.



© Magalie Lasselin et Emmanuel Orain

En partenariat avec Le Noble Age La Meulière, le Ferté Jazz met le cinéma à l’honneur en proposant la projection gratuite de deux films ayant marqué l’histoire du jazz international : Ray (réalisé par Taylor Hackford), samedi 7 mai à 16h, sur l’iconique

Ray Charles, et Soul Power (réalisé par Jeffrey Levy-Hinte), dimanche 8 mai à 16h, sur le légendaire festival de Soul Music qui précéda le match de boxe opposant Mohamed Ali à George Foreman.

L’EHPAD de La Meulière de la Marne accueillera pour la première fois un concert gratuit donné par The Sassy Swingers pour les résidents, leur famille et le public extérieur, le 15 mai à 14h30.