Ferrières : l’école hôtelière de luxe change de dimension

L’École de l’“excellence à la française” est devenue “Ferrière Hospitality & Luxury Management School”. Ce tournant en version anglaise donne une nouvelle dimension à l’école hôtelière de luxe intégrée au château de Ferrières. Son objectif est de devenir “l’école préférée des professionnels de l’hôtellerie, de la gastronomie et du luxe“ selon la formule de Krumma Jonsdottir, directrice générale de l’établissement.

C’est, en effet, la seule école à proposer un cycle préparatoire pour être rapidement capable d’appliquer les techniques fondamentales et les comportements communs aux entreprises de luxe. Ce cursus offre à l’étudiant une expertise et une expérience approfondies dans le métier de son choix.

Créée en 2015, l’école de Ferrières est passée de 32 à 140 étudiants en l’espace de bientôt huit ans.Bachelor, International Bachelor of Business, administration et hospitalités constituent les principales filières. Il existe également des parcours courts (cuisine, pâtisserie, boulangerie, hébergement, restauration et sommellerie).

Reconversion professionnelle

Les cursus proposés vont d’une journée pour un professionnel de la région en activité jusqu’à cinq ans pour le parcours “Grande École“ (PGE). Celui-ci distingue les étudiants qui décident, dès leur inscription en première année, de cumuler les diplômes de Bachelor et de Mastère et de bénéficier de la possibilité d’obtenir le diplôme “PGE EBS”. Ces différentes formations sont également ouvertes aux étudiants étrangers et aux personnes en reconversion professionnelle via la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Par ailleurs, l’école offre des prestations haut de gamme avec un hôtel quatre étoiles (le Paxton, 232 chambres), deux restaurants (dont l’Origano, spécialités italiennes), un bar, un spa et un espace de loisirs (bowling et billard). L’accueil est assuré par les étudiants de l’école qui sont encadrés par des managers.

Le parc du château comprend également deux autres restaurants bistronomiques (Le Chai et Le Baron). Une de leurs salles peut être privatisée, alors que des visites privées du château, des mariages et des banquets peuvent être aussi organisés. « Nous accueillons aussi bien la clientèle d’affaires que les familles habitant à proximité et venues déjeuner et disputer une partie de bowling », explique la directrice générale de l’établissement.