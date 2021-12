Ferrières-en-brie : Bruno Le Maire chez Klubb

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, ont visité dernièrement l'entreprise Klubb, basée à Ferrière-en-Brie, leader, en France et en Europe, de la fabrication des nacelles élévatrices sur porteur.

@ twitter Bruno Le maire