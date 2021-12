Ferme du Buisson : Ninguna palabra fait sa tournée à Paris-Vallée de la Marne

Si la Ferme du Buisson propose une offre culturelle fournie, elle n'hésite à pas, tout au long de l'année, à en programmer une partie hors de ses murs.

Durant deux semaines, en septembre, les villes de Paris-Vallée de la Marne seront transformées en une vaste scène artistique à ciel ouvert. Elles accueilleront tour à tour le spectacle Ninguna Palabra, de Balbàl Cie, « dans leurs rues, jardins et en plein cœur des quartiers, pour un moment de partage familial, convivial et festif ».

Le cadre aérien, c'est leur « maison ». Sans aucun mot, deux acrobates ouvrent les portes de leur intimité et racontent un ensemble d'histoires quotidiennes, d'émotions changeantes, de sensations de liberté et d'envol, gonflées d'adrénaline. Suspendu à plus de quatre mètres de hauteur, c'est un ballet à la fois drôle et tendre qui se déroule sous les yeux ébahis des spectateurs.