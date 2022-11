Fereeg, la marque de vêtements qui voit grand pour les femmes

C’est pour répondre à ce manque qu’Angélina Monzili, 23 ans, une entrepreneuse de Longperrier, a créé Fereeg. Du haut de son 1, 77 m, cette passionnée de mode a quitté son emploi en août 2021 pour fonder sa propre marque de prêt-à-porter grâce à ses économies.

Fereeg (pour “FEmmes REmarquables et Grandes”) présente une collection composée de pièces milieu de gamme aux longueurs et aux hauteurs idéales pour les femmes grandes. Mais c’est aussi une marque inclusive ayant pour objectif d’habiller tous les types de morphologie et toutes les tailles (de 32 à 50 voire plus). Confortables et fonctionnels, ses vêtements ont un style intemporel, à la fois décontracté et chic, pouvant être portés même dix ans après.

Gagner en visibilité

Dans un souci de durabilité, la marque ne pousse pas à la surconsommation, proposant seulement deux collections par an et encourageant l’achat de produits qui ont une durée de vie longue. En effet, il était essentiel pour Angélina Monzili que sa marque ait le plus faible impact possible sur l’environnement. Du choix des matières jusqu’aux emballages, l’ensemble du processus de fabrication a été pensé de façon à être écoresponsable et éthique. Les matières sont toutes recyclées ou revalorisées, tandis que la conception est réalisée au proche import, de façon à limiter la pollution liée au transport. Situés en France, en Roumanie et en Tunisie, les ateliers de fabrication ont été choisis pour leur savoir-faire textile et pour leur respect du droit du travail.

Désormais, Angélina Monzili souhaite que ses articles gagnent en visibilité, car, pour l’instant, ils uniquement disponibles sur son site web. Une distribution en boutique est donc envisagée, afin que les clients puissent essayer les pièces. Une fois que sa marque sera bien ancrée, Angélina ambitionne de nouer un partenariat caritatif avec une association venant en aide aux hôpitaux ou aux écoles dans des pays défavorisés. Une grande dame.