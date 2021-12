Fenwick arrive à Collégien

Fenwick Linde, fournisseur de solutions et de services pour la logistique et la manutention, vient d'inaugurer sa nouvelle agence locale d'Ile-de-France Nord. Pour Eric Monfret, directeur des agences Fenwick, « avec ces nouveaux locaux, au cœur de la Seine-et-Marne, nous réaffirmons notre présence auprès de nos clients avec une agence dynamique, à leur écoute et à leur service pour accompagner tous les projets de plateformes logistiques et industrielles qui se développent».

La réponse au développement du SAV…

Précédemment implantée à Lognes, l'agence locale Fenwick, ainsi dédiée à la Seine-et-Marne, dispose désormais de 1 000 m2 de locaux à Collégien, qui

permettent d'accueillir les 41 collaborateurs du Service après-vente et huit collaborateurs « vente chariots ».

Selon Valérie Polier, responsable de cette agence, « grâce à des équipes soudées et animées par la satisfaction de nos clients, nous pouvons répondre au plus vite à leurs besoins : assurer la maintenance préventive, intervenir au plus tôt en cas de panne ou de casse mais aussi être force de proposition pour toute solutions, accessoires ou aménagements complémentaires autour de nos chariots».

Cette agence Fenwick de Marne-la-Vallée dépend de l'agence régionale IDF Nord, située à Gonesse, dirigée par Christophe Puillon. Elle fait partie du réseau Fenwick qui compte 73 agences et concessions en France.

La logistique en pointe

La Seine-et-Marne est un département particulièrement axé sur les métiers de la logistique avec un peu plus de 10 000 établissements et une tendance à la hausse avec la perspective du Grand Paris et la combinaison des transports nommée multimodal (route, air, fer et fleuve). Comme le confie Valérie Polier, « nous avons, à Collégien, une équipe en ordre de marche pour être plus proches de nos clients, plus réactifs et pérenniser le partenariat quotidien auquel ils sont habitués».