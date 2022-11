Faux passes sanitaires : des pompiers condamnés

La peine la plus lourde a été infligée à un jeune homme de 18 ans. Il a écopé d'un an d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction d'exercer le métier de pompier pendant cinq ans pour avoir délivré dix certificats frauduleux de vaccination contre le Covid à ses collègues, en plus du faux réalisé pour lui-même, a détaillé le parquet de Fontainebleau.

Un autre homme de 18 ans a été condamné à sept mois de prison avec sursis pour quatre faux passes dont le sien. Des peines de trois mois avec sursis couplées à des interdictions professionnelles d'un an ont également été prononcées à l'encontre de six autres prévenus.

Des fraudes à Fontainebleau et Chessy

Quatorze autres pompiers ont été relaxés en vertu du système de repentir instauré par la loi du 22 janvier 2022, qui prévoit que les personnes ayant contourné l'obligation vaccinale, mais acceptent ensuite de se faire vacciner dans un certain délai ne seront pas poursuivies, a expliqué le parquet. Un quinzième pompier a été relaxé par le tribunal au bénéfice du doute.

Les faits se sont étalés entre mai et août 2021 dans les vaccinodromes de Fontainebleau et de Chessy dans lesquels les pompiers prêtaient main-forte aux professionnels de santé pour vacciner la population.

Pour ne pas ralentir la campagne, les codes réservés aux médecins pour déverrouiller l'accès internet à la sécurité sociale et établir un certificat de vaccination avaient été laissés à disposition des pompiers. Effectuant eux-mêmes la saisie, ils ont pu facilement réaliser des faux.