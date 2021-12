Quelles répercussions la Grande Guerre a-t-elle eues sur les familles qui ont subi le conflit ? En quoi la Première Guerre mondiale a-t-elle bouleversé la vie des foyers ? L'exposition rappelle que la rupture provoquée par la guerre est profonde et brutale, à la fois dans le cours de l'histoire européenne et mondiale, mais aussi dans les destins individuels.

Grâce à ses collections et aux prêts d'institutions publiques ou de particuliers, le musée présente près de 300 pièces de collections, dans une scénographie intimiste, qui révèleront avec force et sensibilité comment les cadres et les repères familiaux se brouillent, comment les liens de sang ou d'amour perdurent, se renouvellent ou se brisent du fait de la guerre.

« La guerre de 14/18 a profondément affecté les familles (…), 1 400 000 morts (…) toute la société française est touchée (…). Il y a une évolution des liens familiaux et des nouvelles familles qui sont en train de naître dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Cette exposition sur les familles n'est pas seulement une exposition qui parle d'Histoire. C'est une exposition qui nous parle, à nous, parce qu'elle parle de nos aïeux, elle parle de nos familles et c'est cette histoire que l'on vous invite à venir redécouvrir, votre histoire », indique Jean-Yves Le Naour, commissaire de l'exposition, docteur en Histoire, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'Histoire du XXe siècle.

Une exposition labellisée par l'Etat



Le label « exposition d'intérêt national » a été décerné à cette exposition temporaire par le ministère de la Culture et pour la première fois au musée de la Grande Guerre. Il permet de mettre en valeur et de soutenir des expositions remarquables organisées par des musées français. Le propos muséal innovant, l'approche thématique inédite, la scénographie et les dispositifs de médiation font notamment partie des critères d'attribution. « Familles à l'épreuve de la Guerre » a été choisie comme une vingtaine d'autres d'expositions en France en 2018 et bénéficie à ce titre d'un soutien financier exceptionnel de l'Etat.