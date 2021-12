Faire du vélo autrement

Unique en Ile-de-France, le vélorail de La Ferté-Gaucher fait la joie des amateurs d'espaces vierges de toute urbanisation. Situé dans la vallée du Grand Morin, ce wagonnet muni de pédales traverse vallées et sous-bois, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Avec ses 13 km de rail, ce parcours exclusif est ouvert du 26 mars au 30 octobre, même les week-ends et jours fériés. Cette ancienne voie ferrée faisait à l'origine la liaison Sezanne-Paris.

Prenez le départ à l'office du tourisme de la Ferté-Gaucher, où un train touristique achemine les visiteurs jusqu'à la gare du vélorail. Le premier départ (10h) offre la possibilité de pique-niquer à proximité de l'office du tourisme.