Fair Invest mise sur la santé et le sport à Avon

Investir dans l’immobilier et détenir une épargne utile et responsable ? C’est possible avec la société civile de placement immobilier (SCPI) parisienne Fair Invest. A Avon, la nouvelle acquisition de Fair Invest s’inscrit dans une stratégie d’investissement orientée vers des secteurs d’activités socialement utiles.

En effet, le local commercial neuf d’une surface de près de 600 m², localisé à proximité de la gare de Fontainebleau-Avon, est un actif occupé actuellement par le pôle Hygie sport santé performance. Ce centre multidisciplinaire regroupe une dizaine de professionnels (médecins généralistes, kinésithérapeutes, étiopathes, nutritionniste, podologue…) et est équipé d’appareils de haute technologie. La vocation de ce concept innovant est de mettre à la portée de sportifs amateurs et des particuliers des équipements réservés aux professionnels dans une optique d’excellence.

Un positionnement inédit

Cette acquisition montre également le positionnement inédit de FairInvest sur le marché. Très attentive à l’usage de ses locaux, la SCPI a décidé de favoriser notamment la santé, l’éducation et le social (cohésion sociale, insertion, emploi, énergies renouvelables, entraide, bien-être, petite enfance, éducation…) tout en excluant des activités de son parc immobilier (pétrochimie, matières fossiles, tabac, alcool, spéculation financière, jeux de hasard…).

Fondée en juillet 2018, Fair Invest investit dans l’immobilier tertiaire, comme c’est le cas à Avon, en prenant systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ces critères sont au nombre de 25 (six environnementaux, dix sociaux et neuf de gouvernance). Son objectif est d’améliorer l’ensemble des aspects ESG dans son portefeuille en permettant à chaque actif d’obtenir de meilleures notes au cours de leur gestion. La totalité des actifs de Fair Invest fait ainsi l’objet d’une évaluation ESG préalablement à l’acquisition.

Labellisée “Investissement socialement responsable (ISR) Immobilier“ depuis le 30 novembre 2020, Fair Invest gérait 27 actifs immobiliers (16 736 m2) au 31 décembre 2022.