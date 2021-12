Fahrenheit 451 au Théâtre de Fontainebleau

Comme dans le roman de science-fiction paru en 1953, le héros Guy Montag se rebelle contre un système absurde, qui annihile le libre arbitre et l'indépendance d'esprit par le biais des médias de masse. Sa mission principale : sauver le patrimoine et l'art, en protégeant les livres de la destruction orchestrée par les pompiers qui les brûlent systématiquement. Avec une mise en scène épurée et futuriste, les metteurs en scène invitent sur scène les thématiques actuelles de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, occasionnant une réflexion philosophique sur les limites et danger de la technologie et la place de l'art dans la société et dans la construction des esprits.

Mise en scène : Florian Goetz et Jérémie Sonntag

Durée : 1 h 50

Représentations :

samedi 30 mars à 20 h 30

au Théâtre de Fontainebleau :

9 rue Dénécourt, Fontainebleau

Tarif : 15 à 33 euros