Facebook veut renforcer la digitalisation des TPE-PME

Les TPE-PME représentent plus de 99 % du tissu économique français et constituent un moteur de croissance et d'emploi partout en France. C'est ce que rappelle le réseau social Facebook, qui vient de lancer l'initiative #SoutenosNosTPEPME pour aider à l'accélération de la transformation numérique de ces entreprises. La firme a en effet constaté qu'elles étaient à la traine en matière de compétitivité numérique vis-à-avis à leurs homologues européennes.

Selon une étude Ipsos commandée par la firme, 80 % des TPE-PME franciliennes ont un site internet mais seulement 19% d'entre elles font de la vente multi-canal (physique et en ligne) et 11% font de la vente en ligne uniquement. Parallèlement, la moitié d'entre elles seulement utilisent les réseaux sociaux et 39 % d'entre elles utilisent une messagerie instantanée (pour interagir avec leurs clients).

Les principaux freins à la transformation numérique relevés par les TPE-PME franciliennes? Le manque de temps, le manque de budget/financement, ainsi que les difficultés à en mesurer les bénéfices réels. Il en ressort que 67 % d'entre elles souhaiteraient être accompagnées dans la mise en oeuvre de cette transformation numérique.

C'est pourquoi Facebook a souhaité lancer, dans le cadre l'initiative précitée, un outil de diagnostic gratuit. Il permet aux TPE-PME de faire l'état des lieux de leur stratégie numérique et d'obtenir un plan d'action numérique personnalisé et concret. Le réseau social a lancé à ce titre un site internet, qui agrège toutes les informations et les initiatives de la firme (formations gratuites, chatbot dédié aux mesures gouvernementales...) à destination des TPE-PME depuis le début de la crise sanitaire. Plus largement, Facebook va lancer une campagne pour soutenir le tourisme et les commerces de proximité tout au long de l'été.

L'étude d'Ipsos menée sur la transformation numérique des TPE-PME franciliennes

Outils et applications en ligne utilisés

• 80% des TPE-PME ont un site internet

• 52% utilisent les réseaux sociaux

• 39% utilisent une messagerie instantanée

Ventes

19% des TPE-PME de la région font de la vente multi-canal (physique et en ligne), et 11% font de la vente en ligne uniquement

Pour ceux vendant en ligne ou prévoyant de le faire dans les 12 prochains mois :

• 57% de croissance attendue des ventes en ligne dans les 12 prochains mois en Ile-de-France

• 63% prévoient d'investir en priorité sur les réseaux

sociaux pour développer leurs ventes en ligne dans les 12 prochains mois

Principaux freins à la transformation numérique

• Manque de temps : 63%

• Manque de budget / financement : 54%

• Manque de compétences : 23%

Attentes d'accompagnement dans la transformation numérique

• Accompagnement dans la mise en oeuvre : 67%

• Meilleure pédagogie en amont : 36%

• Accompagnement dans le financement : 35%

• Personnalisation des outils à l'activité / secteur : 33%

• Formation des équipes : 27%

Etude : La transformation numérique : une opportunité de croissance pour les TPE-PME françaises, mars 2020.