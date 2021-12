Fabrice Laboureau - L'aviation d'affaires décolle à Melun Villaroche

Elyxan Aviation a aujourd'hui la charge l'ensemble des opérations aériennes de Melun Villaroche. Dans son collimateur : des compagnies d'affaires, françaises et étrangères – notamment NetJets, JetFly, Globe Air... – capables de faire de Melun Villaroche la quatrième plateforme aéroportuaire régionale, après Roissy Charles-de-Gaulle, Orly et Le Bourget. Comme le confirme Fabrice Laboureau, « A travers des réseaux que nous n'avions pas explorés jusqu'à présent, nous essayons de toucher d'autres opérateurs. Ce travail de prospection devrait porter ses fruits dès le quatrième trimestre de cette année. Nous prospectons également les propriétaires privés qui sont de plus en plus nombreux à baser leur appareil à Melun Villaroche. Notre hangar peut accueillir bon nombre d'avions. »

Dans cette optique, Elyxan Aviation vient d'apporter un complément de services en investissant dans un camion citerne capable d'avitailler directement les appareils sur son parking. Elle a, par ailleurs, engagé un troisième pompier pour optimiser le niveau de sécurité exigé par les compagnies.

Les vrais atouts de Melun Villaroche

À partir de la plateforme, un réseau routier particulièrement dense, avec l'A5, l'A6, l'A104 et l'A4 par ramification, permet de rejoindre Paris en 45 à 55 mn. Le train de Melun rejoint directement la gare de Lyon, en 25 mn. Cette position privilégiée dans le Sud de la Seine-et-Marne se double de la possibilité de transferts directs en hélicoptère. Comme le précise Fabrice Laboureau, « Nous sommes à proximité immédiate de Vaux-le-Vicomte. Beaucoup de consultants se posent chez nous pour donner des conférences à l'Insead – l'Institut européen d'administration des affaires – de Fontainebleau. Le Grand parquet attire également beaucoup de cavalier qui se posent à Melun Villaroche, pour les compétitions internationales. Nous avons aussi une proximité intéressante avec Euro Disney et La Vallée Village, qu'il est possible de rejoindre en moins d'une demi heure. Nous accueillons ainsi beaucoup de touristes étrangers, notamment asiatiques. Nous intéressons également les staffs des nombreuses groupes internationaux ayant leur siège social dans le département »

Des infrastructures de qualité

La plateforme dispose aujourd'hui d'équipements complets. Selon la classification de la piste et des avions, la plateforme peut recevoir l'ensemble de la flotte d'affaires, jusqu'à des appareils de 40 à 50 tonnes, du type Gulfstream G550, Bombardier Global 6000, le 7000 ou Falcon 7X qui s'est déjà posé sur cette piste. Le parking d'Elyxan Aviation peut accueillir jusqu'à cinq appareils, selon leur taille.

Selon Fabrice Laboureau, « A l'occasion du meeting, des émissaires de la DGAC – Direction générale de l'aviation civile, NDLR – sont venus sonder les pistes avant la venue de l'A400M. »

Les infrastructures se développent au même rythme que le trafic, avec, sous-jacente, une volonté politique forte des instances départementales et régionales. Comme le précise Fabrice Laboureau « c'est notre ambition et celle de la Région ». Il est somme toute assez logique d'imaginer le Grand Paris avec un maillage cohérent d'aéroports d'affaires. Melun Villaroche représente une belle opportunité au sud de la capitale, disposant de belles réserves foncières. L'ambition clairement annoncée est de voir cette plateforme moderne devenir le deuxième aéroport d'aviation d'affaires francilien, derrière Le Bourget.

Les Douanes attendues

Seule ombre à ce tableau : l'absence d'un service des Douanes pour les marchandises et de la Police aux frontières pour les personnes. Pour Fabrice Laboureau, « Cette carence constitue un frein très important au développement. Nous multiplions les démarches auprès des élus et des ministères pour que nous puissions bénéficier d'un service de douane à la demande, en fonction des vols programmés hors espace Schengen, notamment en provenance d'Angleterre et de Suisse. »

Melun Villaroche en chiffres - 1 piste de 2 000 m x 45 m avec infrastructures d'approche GMSS par satellite; - 1 piste secondaire de 1 300 m x 30 m pour les atterrissages à vue ; - 1 parking Elyxan Aviation de 4 200 m2; - 1 hangar Elyxan Aviation de 2 400 m2 capable d'accueillir une douzaine de Cessna Citation; - 1 FBO – bureaux, espace équipages avec chambres de repos, salon lounge, salles de conférence – de quelque 700 m2; - 1 camion avitailleur « Elyxan Aviation » de 13 000 litres.