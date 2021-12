Extension du Carré-Sénart : 15 000 visiteurs et un mouvement de foule

L'inauguration de l'extension du Centre commercial Carré-Sénart (et de sa façade en verre de 21 m de haut et 130 m de long) a été quelque peu entachée par un mouvement de foule ayant entraîné l'intervention de la police. Il faut dire que plus de 15 000 personnes se sont déplacées sur le site en seulement quelques heures. Après 8 millions de visiteurs en 2002, puis 15 millions en 2015, le centre table sur 18 millions de visiteurs en 2020. Lancée par Unibail Rodamco, l'extension a nécessité un investissement de 240 millions d'euros. Pas moins de 68 nouvelles enseignes sur 205 au total ont ouvert leurs portes après un « show lumière » et un concert de Polo & Pan.

Les Galeries Lafayette ont notamment installé leurs 6 000 m² de boutiques après avoir quitté le centre commercial Evry 2. Une nouvelle extension de 2 700 m² comprenant l'agrandissement du cinéma Gaumont et un espace de restauration devrait voir le jour en 2020.