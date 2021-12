Expositions d'automne au centre d'écotourisme de Franchard

Ce centre d’écotourisme qui s’inscrit dans une volonté de valorisation, d’information et surtout de sensibilisation, propose une programmation diversifiée repartie tout au long de la saison avec une exposition consacrée aux chauves-souris (du 28 août au 13 septembre), à l’occasion de la «nuit internationale de la Chauve-souris» qui aura lieu entre le 29 et le 30 août ; une exposition sur les champignons (les 2, 3 et 4 octobre) à l’ouverture de la saison de la cueillette ; mais aussi une belle exposition de photographies animalières de Yannick Dagneau (du 9 octobre au 11 novembre).