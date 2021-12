Exposition, pluridisciplinaire : Jeunes créateurs

L’exposition et vernissage Jeunes créateurs leur offre la possibilité d’exposer leurs œuvres après avoir été sélectionnés par un jury d’artistes au préalable. Cette exposition vous permet aussi de profiter gratuitement de cet événement et de découvrir les œuvres des futurs créateurs. Ce rendez vous attendu et reconnu nationalement, se déroulera aux Passerelles. A l’issue de l’exposition un prix sera décerné à l’un des artistes.

Où ?

17 rue Saint Clair, 77 340 Pontault-Combault

Quand ?

Samedi 30 janvier à 12h

Tarifs

Gratuit

Contact

Tél : 01 74 59 50 20

Email : billetterie.passerelles@pontault-combault.fr