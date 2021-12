Exposition : Mon cher Rodin…

Les 7 000 m2 du musée-jardin Bourdelle à Egreville qui accueillent à demeure 56 œuvres en bronze d'Antoine Bourdelle, reçoivent, jusqu'au 31 octobre, 25 photographies grand format, adaptées à une exposition en plein air.

En noir et blanc, ces photographies, réalisées dans les réserves de Meudon mettront en avant le lien d'amitié respectueuse entre Bourdelle et Rodin. La correspondance entretenue entre 1883 et 1912 au travers de plus de 300 lettres atteste de l'influence de Rodin que l'on retrouve dans certaines œuvres de Bourdelle. Les photographies d'Emmanuel Berry en seront les témoins visuels.

Autour de l'exposition, des ateliers de modelage d'argile proposés aux enfants comme aux adultes seront organisés. Quelques photographies empruntées aux archives du musée Bourdelle de Paris seront exposées dans le bâtiment d'accueil du musée décrivant la petite histoire dans la grande, par exemple Rodin témoin au mariage de Bourdelle.

Le musée-jardin Bourdelle, 1 rue Dufet-Bourdelle, Hameau du Coudray, 77620 Égreville

Tél. : 01 64 78 50 90 / bourdelle@departement77.fr