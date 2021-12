Exposition : Les gendarmeries du monde

Pour la première fois, bon nombre de Gendarmeries vont être représentées en un même lieu. Des pièces historiques seront exposées à cette occasion (tenues du XIXe siècle turque, argentine ou hollandaise, Harley Davidson suisse, drapeau d'une unité de la gendarmeria argentine ayant participé à la guerre des Malouines, etc.). Lors du week-end de l'inauguration, les visiteurs pourront découvrir plusieurs véhicules spécialement prêtés pour l'occasion dont une Alfa Giulia des carabiniers italiens.

Le visiteur plongera dans cinq ambiances différentes lui permettant d'appréhender la richesse et la diversité des Gendarmeries du monde.

Le premier intitulé « Construire la nation » montrera le rôle crucial joué par ces gendarmeries étrangères pour garantir la cohésion du pays grâce à la proximité avec la population.

L'espace « Garder l'État » mettra en lumière la présence de ces gendarmeries au plus haut niveau de l'État pour assurer la sécurité des dirigeants politiques et des palais nationaux.

La troisième partie du parcours intitulée « Secourir les populations » permettra aux plus jeunes de connaître les différents moyens dont disposent les gendarmes du monde pour intervenir lors des catastrophes naturelles ou technologiques.

L'espace « Protéger le citoyen » présentera trois missions fondamentales des Gendarmeries du monde : traquer le crime, assurer la police de la route et protéger l'environnement.

Enfin, l'espace « Coopérer à l'international » permettra de voir les différentes formes de partenariat qui existent entre les Gendarmeries du monde. Tout au long du parcours, le jeune public pourra pratiquer plusieurs activités ludiques grâce à des dispositifs tactiles et interactifs.

Du 5 octobre 2017 au 15 juillet 2018, Au musée de la Gendarmerie nationale, à Melun, 1-3 rue Emile Leclerc www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

AUTOUR DE L'EXPOSITION • un cycle de conférences sera mis en place pendant les week-ends (programme à venir). • tout au long de l'exposition pour les scolaires pourront pratiquer plusieurs activités ludiques grâce à des dispositifs tactiles et interactifs. • Des activités pour les enfants pendant les vacances scolaires.

UNE COLLECTION INÉDITE

Créé en 1946, le musée de la Gendarmerie recèle une collection qui s'est étoffée au fil du temps. Aujourd'hui riche de plus de 30 000 objets et documents, la collection se distingue non seulement par l'étendue des périodes qu'elle évoque mais aussi par la diversité des œuvres qu'elle contient. Ainsi armes blanches et armes à feu côtoient uniformes, coiffures, figurines, beaux-arts, insignes, emblèmes, cuivreries, faïences et art populaire. La plus grande vitrine suspendue d'Europe, véritable colonne vertébrale du parcours, permet enfin de retracer l'évolution de la tenue et de l'équipement du gendarme des origines à nos jours grâce à la présentation, à l'intérieur, de 13 mannequins de chevaux, de 44 mannequins d'hommes et de femmes, d'une moto et d'un vélo.