Exposition “Femmes d’hier et d’aujourd’hui en Seine-et-Marne”

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et en résonnance avec le bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur et le prochain Tour de France cycliste féminin (qui fera étape en Seine-et-Marne), le Département a décidé de mettre à l’honneur huit femmesseine-et-marnaises engagées. Des femmes qui y ont vécu ou travaillé, qui y pratiquent un sport à haut niveau ou qui ont mené des combats ordinaires ou extraordinaires. Contemporaines ou non, ces femmes ont marqué ou marquent toujours de leur empreinte notre département. Plusieurs d’entre elles seront présentes à l’inauguration “Femmes d’hier et d’aujourd’hui en Seine-et-Marne“ : Pauline Ranvier (championne d’escrime), Margot Boulet (athlète paralympique), Léa Pature (meilleure apprentie de France en 2020) ou encore Aurore Gauthier (championne du monde de roller hockey). Cette exposition se tiendra jusqu’à la fin du mois de juillet.