Il ne vous reste plus qu'une semaine pour découvrir la collection d'artillerie unique en Europe du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.

L'établissement propose jusqu'au 5 décembre 2016 une vision novatrice de la Première Guerre mondiale, avec une scénographie innovante illustrant les grandes mutations et les bouleversements de la société en période de conflit.

Le public y découvrira l'artillerie à travers les angles historiques, scientifiques, techniques et sociétaux.

Le Musée expose l'arme devenue dominante sur le champ de bataille d'un point de vue humain, et fait parler les ingénieurs qui les ont imaginées et développées, les ouvriers ayant fabriqué projectiles et canons, les artilleurs qui les ont utilisés, ainsi que les soldats ou même les civils qui en ont été victimes.

Petit aperçu de l'expo : « Aucun des pays entrant en guerre en 1914 n'avait prévu le rôle décisif qu'allait jouer l'artillerie. Et pourtant, rapidement l'enlisement dans les tranchées change la donne, obligeant les belligérants à s'adapter et conduisant à un développement de l'artillerie du point de vue tactique mais aussi sur le plan technique et industriel. »

Exposition « 1 milliard d'obus, des millions d'hommes »

Musée de la Grande Guerre

Rue Lazare Ponticelli

77100 Meaux

Le musée est ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 00, sauf le mardi



Plein tarif : 10 euros

Tarifs réduits : 9 euros, 7 euros, 5 euros

Gratuit pour les moins de 8 ans