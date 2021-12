Expo sur les caricatures du XIXe

Le second volet, caricatures de Mallarmé et autres célébrités, nous plonge dans le XIXe siècle à travers les personnalités croquées par la revue. Ainsi écrivains ou artistes côtoient médecins, avocats, hommes d’église ou explorateurs et forment selon le souhait d’André Gill, l’un des fondateurs de la revue, une sorte de panorama des célébrités du jour.

Parmi elles, des proches de Stéphane Mallarmé, comme Alphonse Daudet, Emile Zola, Paul Gauguin, des noms restés célèbres comme Vincent Van Gogh et d’autres moins connus aujourd’hui du grand public, tels que Savorgnan de Brazza, et J. Emile Labadie ou Augustin Hamon.

Des Hommes ? Ils représentent l’immense majorité des numéros. Dans ce siècle masculin, quelques femmes cependant, comme Sarah Bernhardt et Adelina Patti, se distinguent dans leur discipline et imposent leur présence dans la revue.

Un parcours dédié permet aux enfants (à partir de 8 ans) de pouvoir découvrir l’exposition tout en s’amusant.