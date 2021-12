Expo : Sous la dernière neige, votre cœur rêve de printemps

Son œil attentif et sensible sait capter l'harmonie et l'esthétisme. Amoureuse de la nature, elle crée selon sa fantaisie naturelle. Elle nous offre des paysages aux cieux contrastés qui nous donnent envie de nous arrêter, de nous asseoir et de nous laisser aller à la contemplation, la rêverie ou la méditation.

On est comme absorbé par ces paysages. Ses créations nous aident à saisir l'instant magique, les lumières douces qui révèlent divers plans où glisse notre regard.

Son exposition à la Galerie du Petit Cormier nous raconte la lumière si douce de ces jours d'hiver, l'attente qui semble ne jamais finir mais qui est annonciatrice du renouveau qui sommeille encore sous la neige silencieuse.

Alexandra Gérat a toujours eu un crayon dans les mains depuis sa plus tendre enfance. Elle a vécu 15 années au cœur de la forêt de Fontainebleau dans une maison forestière isolée où elle vit pleinement les changements de saisons et affectionne particulièrement ces bois qui l'inspirent dans ses créations.

Elle suit une formation dans l'impression textile à l'école des Arts appliqués Duperré puis à l'école Neuville, occupe pendant 7 ans un poste de styliste chez Givenchy où elle travaille sur tout ce qui nécessite un motif (art de la table, linge de maison, accessoires) principalement pour le Japon et crée aussi quelques dessins pour le porcelainier Deshoulières.