Expo photo

« Mon cher Rodin… », ainsi commence une série de lettres écrites par Stéphane Mallarmé à son ami sculpteur. C'est aussi le titre de l'exposition dont le premier volet, présenté au musée départemental Stéphane Mallarmé du 4 mars au 5 juin, dévoile une cinquantaine d'études d'Auguste Rodin captées par l'objectif d'Emmanuel Berry.

Celui-ci a photographié les œuvres selon un protocole précis, isolées sur fond noir et en lumière naturelle, révélant avec sensibilité les recherches graphiques du sculpteur, son génie de l'assemblage et son goût de l'inachevé. Cette exposition s'enrichit de cinq prêts du musée Rodin, parmi lesquels des études de Balzac ou Victor Hugo, et Faune et Nymphe, dont le sculpteur avait offert une épreuve au poète, qui la garda dans sa collection toute sa vie.

Cette exposition se poursuivra du 3 mai au 31 octobre dans le jardin de 7 000 m² du Jardin-Musée Bourdelle, à Egreville, qui accueille à demeure 56 œuvres en bronze d'Antoine Bourdelle.

L'exposition comporte 25 photographies grand format (allant du 80 x 120 au 100 x 150cm), adaptées à une exposition en plein air. En noir et blanc, ces photographies, réalisées dans les réserves de Meudon mettront en avant le lien d'amitié respectueuse entre Bourdelle et Rodin. La correspondance entretenue entre 1883 et 1912 au travers de plus de 300 lettres atteste de l'influence de Rodin que l'on retrouve dans certaines œuvres de Bourdelle mais aussi dans l'affranchissement de ce dernier. Les photographies d'Emmanuel Berry en seront les témoins visuels.

Autour de l'exposition :

Au musée départemental Stéphane Mallarmé

Des ateliers de modelage, des visites guidées de l'exposition et une visite interprétée en langue des signes française ainsi qu'une conférence d'un membre du musée Rodin, seront proposés.

Exposition "Mon cher Rodin,,," du 4 mars au 5 juin

4 quai Stéphane Mallarmé à Vulaines-sur-Seine.



Au Jardin-Musée Bourdelle

Des ateliers de modelage d'argile proposés aux enfants comme aux adultes seront organisés. Quelques photographies empruntées aux archives du musée Bourdelle de Paris seront exposées dans le bâtiment d'accueil du musée décrivant la petite histoire dans la grande, par exemple Rodin témoin au mariage de Bourdelle.

Exposition "Mon cher Rodin,,," du 3 mai au 31 octobre

1 rue Dufet Bourdelle Hameau du Coudray à Égreville.