Expo : « Chaises d'Exceptions métamorphose artistique : de la rue au château »

Cette exposition réalisée au Château de Champs-sur-Marne en partenariat avec l'association La Paume de Terre est un clin d'œil du présent au passé.

Toutes ces chaises étaient destinées à disparaître. A l'initiative de l'association La Paume de Terre, elles ont été récupérées dans la rue puis customisées par des enfants et des adultes du territoire dans l'idée du « faire ensemble ». Après avoir échappé à la destruction, elles sont aujourd'hui et pendant toutes les vacances de février, l'objet de notre admiration dans les collections prestigieuses du château de Champs-sur-Marne.

Plus de 200 habitants des quartiers des villes de Torcy et Noisiel, territoire du Val Maubuée (public enfant des temps périscolaires, MJC, jeunes des espaces de jeunesse, public médiathèque, etc.) ont participé à la transformation artistique de 14 chaises récupérées dans la rue, constituant ainsi un grand projet culturel.

Chacune de ces chaises est unique. Elles sont toutes numérotées et portent un nom en lien avec les matériaux employés et leur lieu de création. Elles seront théâtralisées dans les pièces du château parmi le mobilier des collections. Cette exposition anachronique et originale a pour but de mettre en valeur les savoirs artistiques d'un public multiple venant d'un même territoire.

Activités liées à l'exposition :

Un jeu de piste réalisé pour les enfants de 6 à 12 ans les envoie à la recherche d'un détail sur les chaises de cette collection originale.

En outre, le mercredi 8 février et le samedi 11 février de 14h à 16h30 la visite du château sera suivie d'un atelier artistique animé par les artistes de La Paume de Terre. Chaque famille aura alors l'occasion de créer sa propre « chaise du château » grâce à des prototypes en carton recyclé que les participants customiseront par des travaux de collage.

Tarif : 11,50 euros par adulte (gratuit pour les enfants).