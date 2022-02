Expleo recrute 480 personnes en Île-de-France

Au total, Expleo compte embaucher 1 800 personnes en France. Son objectif est de développer une offre unique de services intégrés d’ingénierie, de technologie et de conseil pour accompagner la transformation, notamment digitale, des plus grandes entreprises sur tout le cycle de vie industriel. Expleo cherche ainsi à renforcer ses équipes au sein d’un large panel d’expertises métiers (de l’ingénierie mécanique à l’ingénierie de fabrication en passant par la conformité, la performance et la fiabilité des produits, et l’électronique et les systèmes embarqués). 70 % des postes proposés sont des postes de cadre. Ces offres d’emploi sont à pouvoir au sein d’une grande variété de secteurs industriels (aéronautique, automobile, défense