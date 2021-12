Experts-comptables et notaires accompagnent la transmission d'entreprise

La préparation d’une transmission, le plus en amont possible, accompagnée par des experts-comptables et des notaires conditionne la réussite de cette opération. L’expert-comptable connaît les rouages et l’organisation qui permettent à l’entreprise de se développer. Il est donc à même de faciliter la transmission entre cédant/repreneur en définissant les mécanismes les plus pertinents. Le notaire analyse simultanément les différents aspects de l’opération permettant de sécuriser la transmission, dans l’intérêt de chacune des parties. L’intervention coordonnée de ces deux professionnels constitue autant d’atouts au service du client : gain de temps, meilleure appréhension de la situation, fluidité de l’information, parfaite compréhension des objectifs de chaque partie. C’est la raison pour laquelle les Institutions professionnelles franciliennes travaillent ensemble en organisant depuis désormais quatre ans les journées de la transmission d’entreprise. Fortes de cette expérience, les deux professions entendent désormais au niveau national modéliser une mission coordonnée, dans le respect de leur champ d’intervention et de leur déontologie, notamment en termes d’indépendance et de secret professionnel. A l’occasion des 4e journées de la transmission d’entreprise, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables et le Conseil supérieur du notariat ont souhaité officialiser la création d’un groupe de travail dont la mission est de proposer d’ici la fin de l’année 2014 un guide pratique et conjoint de la transmission-cession d’entreprise.